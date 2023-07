Michael Jordan non approva la relazione tra suo figlio e Larsa Pippen, lei: “Sono traumatizzata”

Negli ultimi mesi è diventata ufficiale la relazione sentimentale tra Marcus Jordan, figlio di Michael Jordan, e Larsa Pippen, ex moglie di Scottie Pippen. Il rapporto ha suscitato particolare clamore non solo perché c’è una elevata differenza di età tra i due (32 anni lui e 49 lei), ma perché i rispettivi padre ed ex marito hanno segnato la storia della NBA, anche se negli ultimi tempi il loro rapporto sembra essersi incrinato. Quando la relazione era diventata di dominio pubblico, Larsa Pippen aveva dichiarato di aver ricevuto il benestare di MJ in persona.

Marcus Jordan x Larsa Pippen pic.twitter.com/KRLg3xac9U — Daily Loud (@DailyLoud) July 7, 2023

Benestare che però Jordan sembrerebbe aver negato di recente, davanti a un folto numero di persone, mentre saliva su una vettura. A chi gli chiedeva se approvasse la relazione tra suo figlio e Larsa Pippen, MJ ha risposto scuotendo la testa e dicendo esplicitamente di no.

Michael Jordan doesn’t approve of his son dating Larsa Pippen pic.twitter.com/rALlRywf6B — NBACentral (@TheNBACentral) July 3, 2023

Il video è diventato virale e la stessa Larsa Pippen lo ha commentato amaramente, dicendosi “imbarazzata e traumatizzata”. L’ex moglie di Scottie ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMZ: “Non penso sia stato divertente, anzi. Mi sono sentita in imbarazzo. Sono rimasta traumatizzata, ho pensato ‘Oddio, cosa faccio adesso?’. La gente pensa che abbia mentito”. Larsa Pippen ha ribadito di aver frequentato la famiglia di Marcus Jordan, compreso Michael, e di aver ricevuto buoni feedback sulla loro relazione.