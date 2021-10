Virtus Bologna in ansia per Milos Teodosic

Le condizioni fisiche di Milos Teodosic tengono in ansia la Virtus Bologna.

Nel corso dell’ultimo quarto della sfida contro la Reyer Venezia il playmaker serbo ha accusato un problema al polpaccio. A causarlo uno scontro di gioco con Phillip.

Nella giornata di oggi sono previsti esami strumentali per capire l’esatta entità dell’infortunio. Periodo non molto fortunato per le V Nere che, dopo Udoh e Abass, domenica hanno perso anche Jaiteh.