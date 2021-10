La Virtus Bologna ferma Mouhammadou Jaiteh, Scariolo spera per poco

“Fermiamo Jaiteh, che ha una fessura a un dito della mano e fatica a tenere palla o tirare. Speriamo basti un periodo corto di stop per riaverlo al massimo. Tessitori è stato bene in campo, con Sampson ho due 5 che possono permetterci di aspettare Jaiteh”. Con queste parole Sergio Scariolo, dopo la vittoria su Venezia, ha annunciato che la Virtus Bologna farà a meno di Mouhammadou Jaiteh almeno per un po’.

Il centro francese, arrivato in estate, non sarà a disposizione per la prossima gara di campionato contro Trieste. In 3 gare con la Virtus in LBA, Jaiteh ha mantenuto 7.7 punti e 6.0 rimbalzi di media.

Jaiteh è il terzo infortunato della Virtus Bologna dopo Ekpe Udoh e Awudu Abass, anche se fortunatamente per lui non si tratta di uno stop lungo.

