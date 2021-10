Nelle scorse ore Ben Simmons è tornato a Philadelphia, anche se sembra deciso a non scendere in campo con i Sixers.

Joel Embiid ha reagito freddamente alla notizia: il centro ha dichiarato di essere felice ma le sue sembrano parole di circostanza. Ipotesi confermata dal fatto che il camerunense ha ammesso di non parlare con il compagno dalla fine della scorsa stagione.

Non ci parliamo dalla fine dello scorso campionato, ho provato a contattarlo ma non ci sono riuscito, come è successo a molti altri compagni. È una brutta storia ma con lui siamo una squadra più forte, dobbiamo superare l’imbarazzo perché siamo professionisti e bisogna pensare solo a vincere. Con lui sul parquet le possibilità di riuscirci aumentano. Quindi sono felice che le cose si siano risolte e che possiamo andare avanti, cercando essere una squadra migliore.

Che le cose siano effettivamente “risolte” non è comunque affatto detto, visto che secondo quanto riportato l’intenzione di Simmons sarebbe quella di lasciare Philadelphia il prima possibile. L’australiano, che ha messo in vendita entrambe le sue case in città, ha già perso 1 milione di dollari per le partite saltate in preseason.