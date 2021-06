Virtus Bologna, in arrivo in panchina Sergio Scariolo

Manca l’ufficialità, ma dopo la separazione con Sasha Djordjevic nei prossimi giorni la Virtus Bologna annuncerà la firma di Sergio Scariolo come nuovo allenatore. A riportarlo è Emiliano Carchia di Sportando.

