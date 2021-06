Matteo Spagnolo rinnova col Real Madrid e torna in Italia

Matteo Spagnolo qualche settimana fa era stato accostato alla Vanoli Cremona. Il talentino italiano, classe 2003, è attualmente impegnato con la Nazionale per preparare il Preolimpico di Belgrado, ma nel frattempo è anche al centro dei rumors di mercato. Secondo Albert Robledillo di Eurohopes, Spagnolo avrebbe rinnovato per 3 anni col Real Madrid ma partirà comunque in prestito nella prossima stagione.

Matteo Spagnolo tornerà in Italia, dove aveva mosso i suoi primi passi su un campo da basket, e si accaserà per almeno un anno proprio a Cremona. Di recente l’azzurro ha vinto l’ANGT col Real Madrid, con la prima squadra dei Blancos ha esordito in Liga ACB nella stagione 2019-20.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.