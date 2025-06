Virtus Bologna, l’addio a Will Clyburn è IMMINENTE

Dopo giorni di voci e indiscrezioni, ci siamo quasi: Will Clyburn dovrebbe salutare la Virtus Bologna. L’ala statunitense proseguirà la sua carriera in Spagna, al Barcelona, come riportato dal giornalista spagnolo Chema de Lucas. I blaugrana, dopo aver già chiuso per Tornike Shengelia, tornano a pescare dal roster delle Vnere per rafforzare la propria ambizione in EuroLega.

ÚLTIMA HORA: Will Clyburn ha cerrado su fichaje por el Barça para la próxima temporada. @oscarherreros fue el primero en avanzar la opción y @arbarkas las negociaciones. Will Clyburn has finalized his signing with Barça for next season. — Chema de Lucas (@chemadelucas) June 24, 2025

Addio Bologna, Clyburn verso la Liga ACB

Will Clyburn era legato contrattualmente alla Virtus Bologna per un’altra stagione, ma nel contratto era presente una clausola d’uscita a favore del club bianconero, che ha deciso di attivarla, liberando l’ex CSKA Mosca. L’operazione consente alla società emiliana di alleggerire il monte ingaggi e ripartire da nuove soluzioni tecniche.

Numeri e rendimento in calo

Arrivato a Bologna con grandi aspettative, Clyburn ha faticato a trovare continuità. In EuroLega ha chiuso la stagione con 13.8 punti e 4.7 rimbalzi di media, ma ha disputato solo 24 partite, venendo spesso condizionato da problemi fisici. Inoltre, non ha preso parte alle ultime sfide decisive della stagione, restando fuori nella fase conclusiva che ha portato allo Scudetto della Virtus.

Barcellona, il dopo Jabari Parker

Con l’arrivo di Clyburn, il Barcellona si prepara a voltare pagina dopo l’addio di Jabari Parker, diretto al Partizan Belgrado. Il club catalano punta su un giocatore esperto, che ha già dimostrato di poter essere decisivo ai massimi livelli europei e che conosce bene le dinamiche dell’EuroLega. Con l’innesto di Shengelia e ora Clyburn, i blaugrana si candidano a un ruolo da protagonisti nella prossima stagione.