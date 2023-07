Virtus Bologna, le parole di Baraldi su Shengelia solo una tattica per alzare il prezzo?

La Virtus Bologna tiene banco in queste ore di mercato europeo, a causa della possibile uscita di Toko Shengelia. Il georgiano sembrava vicinissimo al Panathinaikos fino a ieri, ma questa mattina tramite un comunicato stampa Luca Baraldi, AD bianconero, ha addirittura detto che Shengelia non è sul mercato. Queste parole hanno fatto da domino per altri rumors, come quello che vorrebbe Nikola Mirotic in direzione Atene proprio al posto di Shengelia.

In realtà dalla Serbia confermano l’accordo di Mirotic col Partizan Belgrado, trovato nei giorni scorsi, mentre Christos Harpidis parla di “gioco mentale” della Virtus. Secondo il giornalista di TotalBasket, uno dei primi a parlare di Shengelia al Panathinaikos, i bianconeri punterebbero a spingere i greci ad alzare l’offerta per il buyout. Bologna vuole monetizzare, visto che i soldi verrebbero poi reinvestiti per gli ultimi acquisti. Dal canto proprio però la Virtus non avrebbe gradito, sempre secondo Harpidis, il comportamento del giocatore.