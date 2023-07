Virtus Bologna mercato, Baraldi tuona: “SHENGELIA NON SI MUOVE!”

Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Segafredo Bologna, ha voluto specificare che al momento non c’è alcune trattativa in essere per Tornik’e Shengelia e che non ci sarà per tutto il mercato perché il georgiano sarà nel roster Virtus anche per il prossimo anno.

Ecco la dichiarazione del CEO di Virtus Segafredo Bologna Luca Baraldi:

“In merito a quanto emerso relativamente alla posizione di Toko Shengelia, riteniamo opportuno precisare che il giocatore non è sul mercato e non è mai stata trattata una sua cessione con altri Club. Confermiamo che Toko, in relazione al contratto in essere, farà parte del roster di Virtus Segafredo Bologna anche nella prossima stagione”.

Nelle passate ore tutti i migliori insider europei avevano dato per fatto il passaggio di Toko Shengelia dalla Virtus Bologna al Panathinaikos in questo mercato ma così non sarà a leggere le parole di Luca Baraldi. Poi nella vita, e soprattutto nel mercato, mai dire mai. Ma questa sembra una chiusura netta e per niente cambiabile per CEO virtussino.

Stiamo a vedere se comunque ci sarà almeno l’uscita di Gabriel “Iffe” Lundberg oppure resterà a Bologna anche lui insieme al georgiano.