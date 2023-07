Nikola Mirotic al Partizan Belgrado: guadagnerà cifre astronomiche

Nikola Mirotic nella prossima stagione non giocherà nell’Olimpia Milano, come si vociferava da qualche settimana, bensì nel Partizan Belgrado. Il montenegrino ha trovato l’accordo per la risoluzione col Barcellona, dove aveva ancora due anni di contratto, e in queste ore sarebbe atterrato a Belgrado per firmare un biennale con i bianconeri. Mirotic sarà l’ennesimo colpo del basket serbo di questi ultimi mesi, visto che anche la Stella Rossa negli ultimi giorni è scatenata, viste le firme di Shabazz Napier, Milos Teodosic e Rokas Giedraitis, tra gli altri.

La cosa che colpisce ancor di più è che il Partizan sembrerebbe riuscire a garantire tutti i 22 milioni di euro che Mirotic avrebbe guadagnato al Barça nelle prossime due stagioni. L’ormai ex star blaugrana, quando tornò in Europa, firmò un contratto di 6 anni a salire con i catalani ed è destinato a rimanere il giocatore più pagato d’Europa. Una notizia che sorprende ancor di più considerando i debiti che il Partizan Belgrado ha nei confronti dello Stato: ad aprile ammontavano a 7.2 milioni di euro, tanto che il club aveva avviato una raccolta fondi tra i tifosi per pagarne almeno una parte.

It's unclear yet how much money Barcelona will pay to Mirotic and how much his salary from Partizan will be, however per multiple sources Mirotic will get in total for the next two seasons pretty much the full 22M euros he was guaranteed.

— Aris Barkas (@arbarkas) July 16, 2023