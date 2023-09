Virtus Bologna, Luca Banchi si presenta: “Per me settembre pazzo, situazione anomala ma accetto la sfida”

Prime parole da allenatore della Virtus Bologna per Luca Banchi.

Conferenza stampa di fianco al patron Massimo Zanetti per il coach toscano, appena arrivato a Bologna.

Felice di essere in un club così prestigioso, eredito una situazione anomala ma non ho avuto alcun dubbio nell’accettare questa sfida. Non ho costruito io la squadra e ho allenato solamente uno di questi giocatori ma questo non dovrà rallentarci, ricalcherò il solco di chi mi ha preceduto inserendo gradualmente le mie idee, spero di rendere competitivo il roster nonostante sia nato con prospettive diverse. Nessuno vuole arrivare secondo, c’è voglia di vincere e soddisfare un pubblico esigente, la Virtus aspira sempre all’eccellenza.

Dopodiché Banchi ha riavvolto il nastro di questi giorni frenetici e stilato il piano di lavoro per le prossime settimane.

Sto vivendo il Settembre più strano della mia vita, in Lettonia abbiamo regalato emozioni e siamo stati accolti da eroi, mi sono accordato con le V Nere mentre ero sul sedile dell’aereo, fra poco incontrerò la squadra e poi andrò alla riunione degli allenatori di EuroLega, avrò tre allenamenti prima di affrontare Milano. Adesso bisogna inserire i reduci dalle nazionali, poi far acquisire alla squadra una condizione adeguata a competere il prima possibile, la Supercoppa è arrivata e presto inizierà il tritacarne di campionato ed EuroLega. Il roster è ben strutturato per gestire al meglio le forze, momenti di forma in calo che ci saranno di sicuro ed eventuali infortuni. Lundberg? Ci sarà fin dal primo allenamento, la squadra è stata pensata senza di lui ma vedremo se ci saranno i margini per inserirlo, la dirigenza rimette la decisione allo staff tecnico.

Infine un pensiero a Sergio Scariolo, suo predecessore sulla panchina della V Nere.

Ho grande stima e amicizia verso Sergio Scariolo, per me è un punto di riferimento, quando ho ricevuto la nomina di ct della Lettonia ho chiesto consigli a lui. Mi dispiace molto per l’epilogo della sua esperienza bolognese, ricchissima di vittorie.

Foto: FIBA