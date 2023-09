Winning Time finisce qui: la serie viene cancellata da HBO dopo due stagioni

Si chiuderà con la seconda stagione la serie TV “Winning Time”, che racconta le gesta dei Los Angeles Lakers dello Showtime. La serie, prodotta da HBO, è stata distribuita in Italia da Sky. La vita di questo prodotto multimediale è durata appena un anno e mezzo e 17 episodi totali (10 la prima stagione, 7 la seconda).

Nel 2022, dopo solo un mese dal suo debutto, la serie era stata rinnovata per una seconda stagione ma ora, anche a causa delle difficoltà dovute agli scioperi di Hollywood, HBO ha deciso di terminarla qui. Nel corso dei mesi “Winning Time” è stata oggetto di alcune critiche, anche da parte dei protagonisti come Jerry West e Kareem Abdul-Jabbar. Il primo si è pubblicamente lamentato di alcuni eventi a lui legati e di come siano stati rappresentati. Kareem ha invece bollato il prodotto come “non interessante” sul proprio blog, ritenendolo incapace di trasmettere l’impatto culturale di quella squadra stellare.

Lo stesso Jeff Pearlman, autore del libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s” dal quale la serie è tratta, qualche mese fa aveva scritto su X: “Ve lo dico: il futuro di ‘Winning Time’ è in bilico. Ci servono spettatori, gli scioperi ci stanno paralizzando. Per favore aiutateci a spargere la voce. La seconda stagione è fantastica, ma HBO è in difficoltà. Ad essere sincero, sono preoccupato che non ci sarà una terza stagione. Non dipende da me, io sto bene. Ma si tratta del cast composto da bravissimi giovani attori che stanno vivendo tutto questo. Quindi, seriamente, dite ai vostri amici di supportare ‘Winning Time’ se volete che continui”.

Gli scioperi a Hollywood hanno impedito la necessaria promozione della serie TV, che ha catturato sempre meno spettatori.