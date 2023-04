Virtus Bologna: Mantenere alta la tensione in vista delle Final Eight

Continua il buon periodo di forma della Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo.

Gli ultimi Risultati partite Basket Lega A degli emiliani sono confortanti in vista delle final eight. Virtus sempre al primo posto della classifica con due lunghezze di vantaggio rispetto alla Olimpia Milano di Coach Ettore Messina a due gare dal termine della regular season.

Treviso e Varese le prossime due partite prima della fase finale

La prima delle due gare che la Virtus dovrà disputate sarà in trasferta, contro Treviso che non ha più nulla da chiedere alla sua stagione, chiusa con una serena salvezza.

L’ultima giornata vede una classica del nostro basket, infatti la Virtus affronterà in casa Varese, attualmente retrocessa in Serie A 2, ma ancora da capire come finirà la vicenda legata alle accuse di frode ed illecito sportivo che ha portato ad una penalizzazione di 16 punti in classifica. I lombardi hanno presentato ricorso, ci sarà da capire cosa succederà, ma ricordiamoci che sulle prestazioni, Varese sarebbe una squadra in piena zona play off, quindi la Virtus deve prestare la massima attenzione contro i dieci volte campioni d’Italia.

Scariolo vuole mantenere alta la tensione, non sono permessi passi falsi, come da lui dichiarato in conferenza stampa, vuole arrivare ai play off come vincitore della regular season, per poi puntare al titolo.

Shengelia e Marco Belinelli finalmente in piena forma

Che la Virtus abbia tante frecce da inserire nel proprio arco non è una novità, ma Scariolo ha tanti motivi per essere soddisfatto, tra tutti le ultime prestazioni del cestista georgiano Toko Shengelia, MVP dell’ultima partita e ottimo giocatore sotto canestro.

Ma non è il solo ad avere la mano calda, il miglior tiratore italiano, parliamo di Marco Belinelli è in forma smagliante, dopo qualche acciacco fisico, l’ex cestista dei San Antonio Spurs, è rientrato alla grande ed ovviamente è sempre una scelta di Scariolo nel suo quintetto base ideale.

Insieme all’ex campione NBA nato a San Giovanni Persiceto ed il cestista Georgiano Shengelia, da segnalare anche le ottime prestazioni di Hackett e dello statunitense Ojeleye che danno alla Virtus classe in fase di possesso e fisicità in difesa.

Ma l’arsenale di Scariolo è ampio, Abass e Pajola pronti a dare respiro al quintetto base in attesa di recuperare pienamente Milos Teodosic, ancora alle prese con il piccolo problema alla caviglia, ma nulla di troppo preoccupante tenuto a riposo per scopo preventivo.

Non ci resta dunque che attendere gli ultimi 80 minuti di una bellissima stagione regolare, prima di lasciarsi andare allo spettacolo delle final eight, dove l’adrenalina sarà alle stelle con la Virtus di coach Sergio Scariolo che farà di tutto per conquistare la terza finale consecutiva e riportare lo scudetto a Bologna.