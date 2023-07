EA7 Milano mercato: chi manca all’appello di “Professor Messina”?

L’Olimpia EA7 Milano di Ettore Messina ha cambiato molti giocatori in questo mercato dopo una stagione europea fallimentare e l’addio al basket giocato di Gigi Datome. Ma ora chi manca all’appello?

Detto che Kevin Pangos resterà, un po’ per volontà, un po’ per necessità, mancano ancora diverse firme. Sicuramente manca colui che si alternerà con l’ex CSKA Mosca e Cleveland Cavaliers in cabina di regia, ovvero Maodo Lô. Ma non è finita qui per il settore stranieri perché si sta valutando anche l’inserimento di un’ala forte per completare il reparto lunghi e qui il nome è quello di Alex Poythress, per il quale potrebbe arrivare in giornata l’annuncio.

Infine c’è ancora la situazione italiani da andare a sistemare perché Diego Flaccadori sappiamo che è virtualmente un giocatore di Milano ma concretamente non lo hanno ancora annunciato. Invece è da capire il “caso Paul Biligha”. Al momento è a roster con contratto ma potrebbe lasciare il capoluogo lombardo in caso di offerte da qualche squadra italiana (si era parlato di un interessamento di Tortona e Varese).

Fatti questi acquisti, il roster post mercato dell’EA7 Milano di Ettore Messina sarà completo e sarà così composto:

Pangos – Lô – Flaccadori

Baron – Hall – Tonut – Bortolani

Shields – Ricci

Voigtmann – Poythress

Melli – Kamagate – Hines – Caruso – Biligha (?)