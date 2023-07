Virtus Bologna mercato: ci sono novità per il futuro di Lundberg

Il mercato della Virtus Bologna sta andando avanti, anche se, qualora non ci dovessero essere uscite, vedi Gabriel “Iffe” Lundberg, non ci saranno entrate. A proposito però del danese di Copenaghen ci sono state delle novità nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da Il Corriere di Bologna, nei prossimi giorni per lui potrebbero aprirsi opzioni in EuroLega (Fenerbahce oppure Olympiacos) che potrebbero favorirne l’uscita. L’opzione turca pare essere quella maggiormente gradita, ma non disdegnerebbe nemmeno quella greca, dove però avrebbe davvero tantissima concorrenza.

L’addio a Lundberg darebbe alla Virtus Bologna la possibilità di puntare su una combo guard di rotazione in questo mercato. L’obiettivo è utilizzare il meno possibile Ognjen Dobrić da guardia e il più possibile da ala piccola. In questo modi i 2 sarebbero Jaleen Smith, Marco Belinelli e l’aggiunta che ancora non è stata individuata perché, prima esce Lundberg, e poi entra un altro americano al suo posto, possibilmente con passaporto come Smith.

Stiamo a vedere come si evolverà questo fronte, nel frattempo è attesa a breve la risoluzione del contratto di Ismael Bako – che andrà all’Unics Kazan – con la firma di Bryant Dunston al suo posto come cambio del centro. Un acquisto di grande esperienza in una squadra che ha cambiato davvero molte pedine quest’estate.