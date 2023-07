Terrore per Bronny James: arresto cardiaco durante un allenamento

Bronny James è sicuramente il prospetto più chiacchierato in vista del Draft 2024, nonostante non sia il più talentuoso. Il figlio di LeBron James, partito come scelta verso la fine del secondo turno, nelle ultime due stagioni liceali è migliorato a tal punto da affacciarsi alla Lottery in alcuni Mock Draft. Poche settimane fa James Jr ha scelto USC, così da rimanere vicino a casa, Los Angeles, dove ovviamente il padre continuerà a giocare con i Lakers sperando, il prossimo anno, di condividere lo spogliatoio col proprio figlio.

Ma nelle scorse ore la famiglia James ha vissuto attimi di terrore: un portavoce dei James ha riportato a ESPN la notizia di un arresto cardiaco di Bronny durante un allenamento. “Lo staff medico ha curato Bronny e lo ha portato all’ospedale. Ora il ragazzo è in condizioni stabili ed è uscito dalla terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia James, aggiorneremo i media quando avremo maggiori informazioni” si legge nella nota.

Sarà ora da capire se questo problema fisico, molto grave per uno sportivo, possa influenzare non solo la prossima stagione ma l’intero proseguo della carriera di Bronny James.