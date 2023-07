Virtus Bologna, mercato: pronto un “piano C” per il dopo Mannion?

Il mercato della Virtus Bologna sta andando molto a rilento, soprattutto perché i bolognesi non riescono a trovare il degno sostituto di Niccolò Mannion, che ha già firmato in contratto biennale al Baskonia.

Una decina di giorni fa circa sembrava fatta la trattativa che avrebbe portato Diego Flaccadori da Trento e Bologna ma le poche garanzie di minutaggio hanno frenato il classe 1996 ad accettare la proposta virtussina. A quel punto si era pensato di andare dritti su Davide Moretti, che però era già in parola con Varese e infatti la società di Luis Scola l’ha ufficialmente annunciato ieri sera.

Al momento la Virtus Bologna deve valutare un “piano C” sul mercato per trovare un sostituto di Nico Mannion e un possibile nome è quello di Bruno Mascolo, in uscita da Brindisi. Anche lui classe 1996 come Flaccadori ma con meno pedigree internazionale e reduce da un buona stagione in Puglia da 8,1 punti di media in circa 24 minuti di utilizzo in regular season.

Mascolo non è certamente Flaccadori sulla carta per il suo passato però è comunque un ragazzo dalla grande applicazione e che è sempre cresciuto negli anni, oltre al fatto che ha numeri simili a Mannion in campionato.

Fonte: Spicchi d’Arancia