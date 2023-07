Woj dà la colpa ai 76ers se James Harden è ancora a Philadelphia

Dopo che James Harden ha deciso di accettare la sua player option da 35,6 milioni di dollari con i Philadelphia 76ers, è stato riferito che le due parti lavoreranno a uno scambio per far uscire The Beard da Philly. Mentre i Sixers stanno parlando con le squadre, tuttavia, non ci sono stati molti progressi da questo punto di vista.

Apparentemente, però, i Sixers potrebbero essere quelli con maggiore colpo da questo punto di vista. Sentendo gli ultimi aggiornamenti, il prezzo richiesto da Philly per una trade di Harden rimane troppo alto, secondo Adrian Wojnarowski di ESPN.

“Se dipendesse dai Sixers, vorrebbero rendere James Harden entusiasta di giocare con loro la prossima stagione. I Sixers hanno parlato con diverse squadre per organizzare una trade per James Harden. Il loro prezzo è davvero alto”, ha detto Woj.

Quella richiesta potrebbe essere ciò che ha spento i potenziali corteggiatori dei Philadelphia 76ers per James Harden. Tuttavia, è anche difficile non teorizzare che i Sixers abbiano intenzionalmente fissato il loro prezzo richiesto molto alto perché non vogliono separarsi da Harden. In fondo il Barba è una superstar e potrebbe aver senso averlo un altro anno e cercare di vincere un titolo insieme.

Leggi anche: