Virtus Bologna, mercato: quale futuro per Abass? Pronto il sostituto

La Virtus Bologna dovrà necessariamente ridurre il budget stipendi per la stagione 2023-2024 e perciò sta lasciando andare alcuni giocatori che hanno stipendi importanti o sta trattando dei rinnovi al ribasso, come nel caso di Marco Belinelli. La situazione tra la Virtus Bologna e Awudu Abass è simile, solo che è più giovane e ha mercato, soprattutto all’estero.

Di per sé la Segafredo non vorrebbe rinunciare al ragazzo comasco però non è disposta a continuare il rapporto mantenendo le cifre attuali perché sono troppo alte rispetto alla nuova revisione di budget. Per questo motivo non è da escludere un addio alla Virtus Bologna in questo mercato di Awudu Abass per risparmiare sul suo stipendio e puntare su un’altra ala da Nazionale con un ingaggio inferiore.

Ecco che quindi si sta scaldando la pista di Davide Alviti, che (quasi) certamente lascerà l’Olimpia Milano, essendo totalmente fuori dal progetto meneghino e avendo trovato pochissimo spazio in Lombardia in queste due stagioni. Teoricamente Alviti ha ancora un anno di contratto con Milano ma si troverà una soluzione per chiudere anzitempo l’accordo, così da liberare Alviti e permettergli di trovare una soluzione in qualche altra squadra italiana.

Stiamo a vedere se davvero Abass si trasferirà all’estero oppure deciderà di abbassarsi leggermente lo stipendio per rimanere almeno un’altra stagione alla Virtus Bologna.

