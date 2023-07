Le Zion 3 contengono i vostri movimenti più forti

Cosa sapere

La Zion 3 è stata realizzata per lo stile di gioco di Zion Williamson – un’esplosione di forza e velocità – supportandolo in tre modi specifici: contenimento, sensazione di campo e protezione dagli impatti.

L’intersuola drop-in è composta dalla schiuma Formula 23 con un’unità Zoom Air nell’avampiede per un’ammortizzazione reattiva. L’intersuola drop-in favorisce il comfort e la stabilità.

Durante il brainstorming della sua terza signature shoe in collaborazione con il team di design di Jordan Brand, Zion ha detto loro che “è riuscito a uscire dal fango”, facendo riferimento al duro lavoro svolto durante il suo viaggio da Marion, South Carolina, all’NBA. La tomaia è caratterizzata da un materiale e da uno schizzo di colore creati utilizzando immagini 3D del piede di Zion che ha effettuato l’ultimo lancio nel fango. È una tela che racconta la storia personale di Zion, ma è strategicamente rinforzata per aiutare a contenere i forti movimenti laterali sul plantare.

L’ammortizzazione dell’intersuola è stata progettata per contribuire ad assorbire le forze del gioco esplosivo di Zion. L’intersuola è composta dalla schiuma Formula 23 con un’unità Zoom Air nell’avampiede per un’ammortizzazione reattiva. L’intersuola drop-in favorisce il comfort e la stabilità. L’altezza dello stack è la più bassa mai raggiunta da una scarpa firmata Zion. Questo permette ai giocatori di avere ammortizzazione dove ne hanno bisogno, ma anche di avere il controllo dei movimenti a terra, come una rotazione stretta dal blocco basso.

Il motivo di trazione a spina di pesce in gomma favorisce la rapidità e il controllo, mentre l’iconica icona “Z”, sempre presente nella linea signature di Zion, prende vita grazie a un materiale TPU rialzato e aiuta a contenere i movimenti laterali.

La Zion 3 “Sanctuary” uscirà in esclusiva in Nord America a settembre, mentre la colorazione “Mud, Sweat and Tears” verrà lanciata a livello mondiale a ottobre su jordan.com e presso rivenditori selezionati.