Virtus Bologna-Milano, possibile derby di mercato per Nunnally?

L’Olimpia EA7 Milano e la Virtus Segafredo Bologna sono alla ricerca di una guardia che sappia trattare il pallone ma che all’occorrenza possa anche gioca da ala piccola e nelle ultime ore è tornato vivo il nome del veterano James Nunnally, in uscita dal Partizan Belgrado.

Nelle scorse settimane era uscito il nome di James Nunnally per le Scarpette Rosse e un paio di giorni fa l’americano ha messo like a un nostro articolo su X dove parlavamo del possibile interessamento nei suoi confronti da parte dell’Olimpia.

Oggi i rumors di mercato dicono di un’idea James Nunnally per la Virtus Bologna, con l’intenzione di andare a sostituire il partente Ognjen Dobric. Si potrebbe anche pensare di non sostituire Iffe Lundberg e quindi di puntare solo su una combo guard, imbastendo un roster di 14 giocatori al posto dei canonici 15.

Insomma, la verità è che James Nunnally potrebbe fare comodo sia all’EA7 Milano sia alla Virtus Bologna e probabilmente oggi non chiede delle cifre spropositate perché stiamo parlando di un (quasi) 34enne che al momento non ha moltissimo mercato in EuroLega. Stiamo a vedere se una delle due compagini italiane in EuroLega affonderà il colpo o vireranno su altre scelte.

Leggi anche: EA7 Milano, Gabriele Procida è ancora un obiettivo dell’Olimpia?