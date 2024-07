Nico Mannion, quale futuro per lui? Varese, EuroLega o… NBA?

Nico Mannion è reduce da un Pre-Olimpico non proprio brillantissimo, come tutta l’Italbasket del resto, Danilo Gallinari a parte. Ora deve decidere effettivamente il suo futuro, anche se secondo La Prealpina è abbastanza determinato a proseguire il proprio rapporto con i biancorossi.

Un fattore chiave in questa possibile prosecuzioni del matrimonio è il rapporto con Luis Scola. L’ex fenomeno del basket argentino ha deciso di costruire la squadra attorno a lui e Nico Mannion sta apprezzando enormemente questa scelta, motivo per cui ha rifiutato offerte economicamente importanti dalla Turchia ma con poco appeal internazionale in più di Varese.

Fino al 30 luglio ha un NBA escape ma non crediamo che qualcuno possa decidere di puntare seriamente sull’italo-americano. Avrebbe potuto avere qualche chance in più se fosse stato dominante al Pre-Olimpico di San Juan. Ma sia contro Porto Rico sia contro la Lituania è stato a dir tanto mediocre nelle sue prestazioni.

Stiamo a vedere – come ci immaginiamo – se Mannion continuerà la sua carriera in Italia e a Varese oppure se da qui a fine mese qualcosa cambierà. Come sappiamo, tutto è possibile nel mondo del basketmercato…

Leggi anche: Jaylen Brown accusa Nike per essere stato snobbato da Team USA in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024