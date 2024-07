Joel Embiid, debutto traumatico con Team USA: fuori per falli in 12′

Questa notte, nell’agile vittoria di Team USA sul Canada in amichevole, c’è stato anche l’esordio in Nazionale per Joel Embiid, naturalizzato nei mesi scorsi. Per il centro dei Philadelphia 76ers è stato proprio il debutto in ambito FIBA, visto che non era nemmeno mai sceso in campo col Camerun, suo Paese natio.

Il debutto è stato però traumatico: a causa dei problemi di falli, Embiid è rimasto in campo appena 12′ prima di venire estromesso dalla gara per aver commesso il 5° fallo. Per la star dei Sixers alla fine 5 punti, 6 rimbalzi, 4 palle perse e 2/5 al tiro. In vista delle Olimpiadi di Parigi, dove non riceverà un’accoglienza festante vista “l’illusione” che avrebbe giocato con la Francia, dovrà sicuramente abituarsi.