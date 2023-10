Virtus Bologna, per quanto potrebbe restare fuori Achille Polonara?

Nella giornata di martedì, la Virtus Segafredo Bologna ha annunciato via comunicato ufficiale sul proprio sito la perfetta riuscita dell’intervento per la rimozione di un tumore del testicolo di Achille Polonara. “Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell’attività sportiva”, si legge nel comunicato della Virtus.

Il Resto del Carlino di Bologna, quotidiano molto vicino alle dinamiche delle VuNere, ha scritto che ci potrebbero volere dalle 5 alle 6 settimane prima del ritorno all’attività agonistica. Ma sono tempistiche indicative e lo si saprà con certezza soltanto tra un mesetto. Il rischio è che questo genere di operazione possa andare a compromettere parte – se non tutta – la prima stagione di Achille Polonara con la Virtus Bologna.

La speranza chiaramente è che il lungo ex Efes, Fenerbahce e Baskonia torni il più in fretta possibile in campo, ma con certe situazioni non si può scherzare. In questi casi, davvero, prima la salute e poi tutto il resto. Noi facciamo nuovamente un grossissimo in bocca al lupo ad Achi e speriamo di poterlo rivedere molto presto in un campo da basket a esultare per una tripla o per una schiacciata.

Leggi anche: La Federbasket della Francia DELUSISSIMA dalla scelta di Joel Embiid in favore di Team USA