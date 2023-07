Italbasket, chi saranno le point guard al Mondiale 2023?

Tra 50 giorni esatti inizierà il Mondiale 2023 e l’Italbasket sarà presente per la seconda edizione di fila dopo il 2019 in Cina, per questo vediamo chi saranno le point guard.

Onestamente le prospettive Azzurre non sembrano delle migliori però non dobbiamo dimenticarci che arriviamo da un torneo Pre-Olimpico vinto, da un Quarto di Finale di un’Olimpiade e da una Semifinale sfiorata a EuroBasket 2022.

Andiamo perciò a immaginarci come potrebbe essere il roster dell’Italbasket al Mondiale asiatico partendo dalle point guard.

Questo probabilmente è il reparto in cui siamo messi meglio, soprattutto se si riuscirà a portare Darius Thompson, pronto a firmare con l’Anadolu Efes Istanbul un ricco contratto pluriennale. Molto probabilmente sarà lui la point guard titolare, con Marco Spissu che uscirà dalla panchina perché coach Gianmarco Pozzecco non può vivere senza il ragazzo sassarese.

Il terzo playmaker, ma che può giocare tranquillamente anche da guardia, sarà quasi certamente Alessandro Pajola, apprezzatissimo da tutti i coach che ha avuto – sia alla Virtus Bologna sia in Nazionale – per le sue qualità difensive. Non è un grandissimo realizzatore ma spesso azzera gli attaccanti avversari e ha dimostrato di poter stare in campo senza problemi ad altissimi livelli sia a Tokyo, sia a EuroBasket 2022 sia in EuroLega quest’anno.

Un nome da tenere nel mix è quello di Tommaso Baldasso – soprattutto se non dovesse esserci Thompson – che piace particolarmente al Poz, tanto che ha scelto lui e non Amedeo Della Valle per lo scorso EuroBasket. Poi ci sarebbe il giovane Matteo Spagnolo, che giocherà la Summer League con i Minnesota Timberwolves per la seconda estate di fila. Chissà se magari delle grandi prestazioni americane gli daranno la possibilità di essere nei 12 o – almeno – nei 16.

Stiamo a vedere se il trio sarà davvero composto da Thompson, Spissu e Pajola.

