Virtus Bologna, qual è la situazione italiani per l’anno prossimo?

La Virtus Bologna sta cercando di vincere lo Scudetto ma sta anche pensando alla prossima annata perché c’è un mercato importante da fare, anche se ci sono molte incognite, tra cui la partecipazione all’EuroLega oppure no. Iniziamo a vedere a che punto è la situazione italiani.

Tutto sommato le VuNere non sono messe male perché Daniel Hackett e Alessandro Pajola hanno un contratto fino al 2026, mentre Achille Polonara e Marco Belinelli fino alla prossima estate. Gli unici in scadenza sono Awudu Abass e Bruno Mascolo.

Sul primo c’è concorrenza perché l’Olimpia EA7 Milano potrebbe decidere di riportarlo in Lombardia dopo l’esperienza ai tempi di Jasmin Repesa prima e Simone Pianigiani poi. Non è sicuramente una situazione semplice perché il comasco ha fatto bene quest’anno e le VuNere vorrebbero confermarlo ma le Scarpette Rosse avrebbero bisogno di uno come lui a roster, perciò stiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

La situazione di Bruno Mascolo è differente. Il classe 1996 italiano ha giocato poco quest’anno però, quando l’ha fatto, ha dimostrato di poter essere un ottimo sesto italiano anche in una squadra forte come quella di Bologna. Alla fine la società bianconera potrebbe decidere di rinnovare il suo contratto per un’altra stagione.

Sul mercato l’unico nome uscito tra i giocatori di formazione è quello di Jordan Bayehe, che sembra molto probabile. Oggettivamente un lungo ascrivibile come italiano al fianco di Polonara potrebbe fare molto comodo, soprattutto ai playoff di LBA.

Infine ci sono Leo Menalo e Gora Camara. I due cestisti di formazione Virtus Bologna hanno giocato in prestito quest’anno e bisognerà decidere se tenerne uno, com’era stato inizialmente fatto con Menalo, oppure cederli entrambi in prestito con l’obiettivo di metterli a roster nel 2025-2026.