Kevin Garnett crede in Bronny James: c’entra anche Kobe Bryant

Bronny James alla fine potrebbe essere scelto dai Boston Celtics: i biancoverdi detengono la 54° chiamata assoluta al Draft, la stessa posizione attribuita da ESPN al figlio di LeBron. Il classe 2004 ha fatto una Draft Combine molto buona dal punto di vista delle misurazioni, ma su di lui rimangono tantissimi dubbi per via della deludente stagione a USC. Secondo Kevin Garnett, che i Celtics li tifa avendoci giocato e vinto un titolo NBA, Bronny ha la possibilità di fare bene.

Durante l’ultima puntata del suo podcast insieme a Paul Pierce, KG Certified, Garnett ha anche fatto un paragone (non dal punto di vista del talento) con Kobe Bryant quando arrivò in NBA. “Bronny sembra molto buono, P… È composto, non si è fatto influenzare da tutto ciò che sta accadendo intorno a lui. Sembrava fosse abituato a palcoscenici come la Draft Combine. Ha tirato bene da tre. Se fossi una squadra gli darei una possibilità perché la grandezza scorre nelle sue vene. Ad un certo punto avrà uno sviluppo fisico e si trasformerà. Vai a rivederti Kobe quando arrivò al Draft. Aveva 18 anni, non era stato MVP del McDonald’s All-American. Aveva un’ottima base su cui costruire, Bronny è lo stesso. Non lo sto definendo un giovane Kobe o cose del genere. Sto dicendo che ha potenziale, l’ho visto” ha detto Garnett parlando con Pierce.

Bryant fu 13° scelta al Draft 1996, ma sebbene non fosse visto come una futura superstar NBA quale invece è stato, aveva vinto numerosi premi individuali al liceo.

“Bronny looks really good P…if I’m a team bro I would actually take a chance on that because greatness runs through bro’s veins”

