Virtus Bologna, quale futuro per Ognjen Dobric?

La Virtus Bologna sta pensando al roster del prossimo anno e deve capire cosa fare con il serbo Ognjen Dobric, arrivato la scorsa estate della Stella Rossa Belgrado ma mai pienamente al centro del progetto tecnico bianconero.

Teoricamente ha un altro anno di contratto, perciò non ci dovrebbero essere molti dubbi sul suo futuro, ma lui chiaramente vorrebbe giocare molto di più di quanto fatto quest’anno e le VuNere non glielo possono garantire. A questo punto quindi non è da escludere un suo possibile addio con un ritorno in Serbia.

Secondo quanto abbiamo potuto apprendere, il Partizan Belgrado sembra poter essere interessato al giocatore ma al momento ha fatto un sondaggio flebile, veramente poco interessante. Sappiamo però che tutto potrebbe cambiare nel giro di pochi giorni.

Molto del futuro di Ognjen Dobric dipenderà anche da chi siederà sulla panchina della Virtus Bologna la prossima stagione. Se continuerà a esserci Luca Banchi, allora probabilmente avrà ancora poco spazio, mentre il suo compaesano Sasha Djordjevic potrebbe garantirgli un minutaggio superiore, conoscendolo veramente molto bene. Stiamo a vedere cosa accadrà ma è certamente una situazione da tenere monitorata almeno fino alla fine del Pre-Olimpico.

