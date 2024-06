Spagna-Italia, a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV

Archiviata la bella serata di Trento (ennesimo sold out) e la convincente prestazione contro la Georgia, l’Italia si è trasferita oggi a Madrid in Spagna dove oggi, martedì 25 giugno, giocheranno la seconda delle due amichevoli in programma prima del Pre Olimpico contro la Spagna al WiZink Center (ore 19.00, live Sky Sport Arena e Now).

In un’estate così densa di impegni concentrati in poche settimane, l’Italbasket dovrà far tesoro di ogni minuto ed è per questo che la squadra farà ritorno in Italia già dopo il match contro gli iberici per poi ripartire mercoledì 26 giugno alla volta di Miami, in Florida. Due giorni di allenamenti e il nuovo trasferimento a San Juan, Capitale del Portorico, il 29 giugno.

Prima dell’esordio contro il Bahrain (2 luglio) però, c’è da affrontare una delle più affascinanti sfide a livello europeo, una delle classiche per eccellenza del basket per Nazionali. Martedì a Madrid, Spagna-Italia vivrà il suo atto numero 68 dal 1950 (vittoria Azzurra in amichevole a Nizza col punteggio di 41-35). Ultimamente le due formazioni si sono incrociate diverse volte spartendosi la posta in palio nel doppio confronto valevole per le qualificazioni al Mondiale filippino del 2023: sconfitta a Pesaro dopo un supplementare 84-88 e vittoria a Caceres 68-72.

Fonte: ufficio stampa FIP

Leggi anche: Cos’ha detto Danilo Gallinari di un suo ritorno all’EA7 Milano?