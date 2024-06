Le Filippine giocheranno il Pre-Olimpico in 11: ecco cos’è successo

Le Filippine schiereranno solo 11 giocatori nel prossimo torneo Pre-Olimpico FIBA a Riga, in Lettonia.

La compagina asiatica non avrà Scottie Thompson, ancora alle prese con un infortunio alla schiena, per le qualificazioni, come ha confermato l’allenatore Tim Cone, dopo che il Gilas ha battuto i Taiwan Mustangs in amichevole. Ma Cone ha fiducia nel gruppo rimanente e non sente il bisogno di sostituire l’infortunato Thompson.

“Non sento affatto che siamo a corto di personale”, ha detto Cone delle Filippine ai giornalisti. “Non sono uno che fa giocare 11 o 12 persone, comunque. Mi conoscete, non faccio giocare così tanti ragazzi. La mia rotazione è di otto o nove uomini”.

Cone, tuttavia, ha detto che alla squadra mancheranno le qualità intangibili di Thompson.

“Tuttavia, ci mancherà davvero tanto Scottie. Sapete tutti quanto conto su Scottie. È un giocatore così contagioso. Contagia i ragazzi intorno a lui. Non è che non riusciamo a trovare un sostituto, è solo che ci manca. Chiunque prenderemo non potrà sostituire Scottie. È un dato di fatto. Ma non ci sentiamo a corto di personale. Abbiamo parlato con gli 11 ragazzi. Sono undici persone forti”.

