Virtus Bologna-Reyer Venezia, facciamo il punto dell’INTRIGO James Nunnally-Rayjon Tucker

La vicenda di Rayjon Tucker e James Nunnally continua a tenere banco nel panorama del basket italiano, con scenari che sembrano mutare di ora in ora in casa Bologna e Venezia. Sembrava ormai cosa fatta il ritorno di Tucker alla Reyer Venezia, ma diversi fattori hanno rallentato l’operazione, rendendo incerta una trattativa che pareva già definita.

Da un lato, la sconfitta casalinga della Reyer contro Brescia ha aggravato la posizione di coach Neven Spahija, la cui panchina appare sempre più a rischio. Dall’altro, la Virtus Bologna, nonostante il passo falso a Trento, non sembra intenzionata a lasciare partire Tucker, il quale avrebbe manifestato la volontà di rimanere. Come riportano i media locali, il giocatore non sembra pronto a “levare le tende” da Bologna, dove la sua posizione rimane in bilico. A Trento, l’esterno americano è stato inserito tra i 12 ma ha visto il campo per soli 7 minuti, segnando 2 punti.

Nel frattempo, la Reyer resta alla finestra, valutando se insistere su Tucker o esplorare altre soluzioni. E qui entra in scena il nome di James Nunnally. L’ex Olimpia Milano, come riportato da Walter Fuochi su La Repubblica, avrebbe dichiarato che una decisione sul suo futuro è imminente: “Sta per sistemarsi, parola sua: domani sapremo. Ci sono Trapani e Virtus a caccia di un rinforzo, e pare proprio che la scelta dell’ex Olimpia sia Bologna. Solo che Tucker non leva le tende. Staremo a vedere, si dice in questi casi”.

Come andrà a finire con Rayjon Tucker e James Nunnally tra Virtus Bologna e Reyer Venezia?

Leggi anche: Esclusiva BU, Aleksa Avramovic: “Varese è la mia seconda casa! NBA? Ci sono stati contatti ma poi…”