Virtus Bologna, Will Clyburn è davvero sul mercato?

La Segafredo non ha avuto per niente un inizio di stagione ottimo in EuroLega e oggi è nei bassifondi della classifica, complice anche la sconfitta immeritata di mercoledì sera contro il Fenerbahce Istanbul davanti al pubblico amico. Un complice di questo avvio complicato della Virtus Bologna è Will Clyburn, arrivato in estate in pompa magna ma che fino ad oggi non ha quasi mai fatto la differenza.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la società ha di fatto messo sul mercato il giocatore ma al momento offerte non ne sono arrivate e perciò si va avanti insieme, o fino a fine anno oppure finché qualcuno si farà avanti qualcuno, in EuroLega o magari da altri campionati, tipo dalla Cina.

Will Clyburn ha dimostrato di essere ancora oggi un potenziale fenomeno e nella gara tra Partizan Belgrado e Virtus Bologna lo è stato, purtroppo però non riesce a esserlo con costanza, cosa invece che riesce molto bene, per esempio, a Tornik’e Shengelia. Stiamo a vedere se migliorerà le sue prestazioni. Di certo la stagione delle VuNere passa tantissimo da lui, dai suoi punto e dal suo atteggiamento.

