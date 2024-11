Italbasket, Grant Basile è il lungo dell’oggi e del domani?

Ieri sera l’Italbasket ha vinto largamente in casa dell’Islanda grazie a una super prestazione di Grant Basile, finora miglior giocatore di Serie A2 con Cantù e che da oggi potrà essere iscritto a referto in campionato al 100% da italiano.

Il classe 2000 del Wisconsin ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi mesi e soprattutto con i canturini da quando è sotto la guida di un ottimo coach come Nicola Brienza. Nell’esordio di ieri con l’Italbasket, Grant Basile ha messo a segno 19 punti con 3/6 da due e 3/8 dalla lunga distanza, conditi da 4 rimbalzi, 3 assist e 3 palle recuperate.

Naturalmente una rondine non fa primavera, come si suol dire in questi casi, ma l’ex Tortona, Orzinuovi e Pistoia, in questi mesi ha dimostrato ampi miglioramenti e soprattutto ha ampi margini di miglioramento. Banalmente il Basile di oggi non è quello di 2 mesi fa e la prestazione dominante contro la Fortitudo Bologna di una decina di giorni fa, in concomitanza con la chiamata della Nazionale italiana, è lì a dimostrarlo.

Stiamo a vedere se davvero questo ragazzone poco più alto di 2 metri sarà il presente e il futuro della maglia Azzurra, che ha estremamente bisogno di un lungo ora che Polonara e Melli hanno ampiamente superato la trentina.

