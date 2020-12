VL Pesaro, il sostituto di Massenat sarà Gerald Robinson

La VL Pesaro ha trovato il sostituto di Frantz Massenat, vittima di un brutto infortunio nella partita di settimana scorsa contro Brindisi. Il club marchigiano, secondo quanto riportato da Emiliano Carchia di Sportando, avrebbe trovato l’accordo con l’americano Gerald Robinson, che aveva iniziato la stagione alla Virtus Roma prima della scomparsa di quest’ultima.

Robinson, guardia classe 1989, stava mantenendo 11.9 punti di media con i giallorossi. In carriera ha vestito le maglie di diverse squadre europee, comprese Monaco, Alba Berlino e Bursaspor.

Gerald Robinson is joining Carpegna Prosciutto Pesaro to replace the injured Frantz Massenat, sources tell @Sportando.

Robinson started the season with Virtus Roma averaging 11.9ppg.

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 28, 2020