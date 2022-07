Wade Baldwin eternamente grato a Trinchieri: “Ha cambiato la parabola della mia carriera!”

Wade Baldwin, che ha da poco firmato con il Maccabi Tel-Aviv dopo un anno al Baskonia insieme a Simone Fontecchio, ha avuto una Q&A session su Twitter insieme ad alcuni fan.

Ecco il riassunto di alcune delle risposte più interessanti:

“Fino a questo punto della mia carriera da pro, Trinchieri è stato il miglior allenatore che mi abbia mai allenato. Ha creduto in me quando altri 17 club mi hanno lasciato dopo il mio primo anno in Europa. Non lo dimenticherò MAI. Ha cambiato la traiettoria della mia carriera”.

Up to this point of my professional career he’s been the best coach I ever had. He believed in me when 17 other clubs quit on me after my first year in Europe. I will NEVER forget that. Changed my career trajectory.

— Wade Baldwin IV (@The_Fourth_Wade) July 27, 2022