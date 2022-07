Virtus Bologna, la nuova ala arriva direttamente dall’NBA?

Con DeShaun Thomas molto vicino all’Armani Exchange Milano, come confermato da più fonti, la Virtus Bologna sta ora spostando la propria attenzione sull’ex ala dei Boston Celtics Semi Ojeleye, come riportato da BasketNews.

Il classe 1994, statunitense con cittadinanza nigeriana, porterebbe certamente fisicità al roster di Sergio Scariolo, ma bisogna capire se ha intenzione di venire in Europa dopo 5 stagioni in NBA, quasi tutte tra Boston e Milwaukee.

Si tratterebbe certamente di un upgrade importante per la Virtus Bologna. Ojeleye è già stato associato ad altri club europei nelle ultime settimane, tra cui i campioni in carica dell’EuroLeague, l’Anadolu Efes Istanbul.

Con la sua fase difensiva e la capacità di allungare il campo, Ojeleye potrebbe essere un’aggiunta intrigante per la Virtus Bologna. La squadra italiana è alla ricerca di un giocatore che possa adattarsi al ruolo di 3-4.

Stiamo a vedere se questa trattativa andrà in porto, di certo l’idea delle VuNere è quella di inserire un giocatore davvero di livello nelle rotazioni, non un comprimario, tant’è che ora sta puntando su un (forse) ex giocatore NBA. Non sarà semplice ma le intenzioni sono quelle giuste. Solo il tempo ci dirà se la Virtus riuscirà a fare quello che spera.

