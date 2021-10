Wade Baldwin IV potrebbe lasciare il Baskonia dopo sole tre partite

Era arrivato come uno dei colpi dell’estate europea, il principale per il Baskonia, invece l’avventura di Wade Baldwin IV in Spagna potrebbe già essere ai titoli di coda. L’americano, reduce da una grandissima stagione al Bayern Monaco, non è sceso in campo nelle ultime due partite dei baschi. La giustificazione c’era: la nascita di suo figlio, per il quale Baldwin è stato autorizzato a lasciare la squadra. Ad oggi però il giocatore è ancora indisponibile e i media spagnoli stanno iniziando a parlare di separazione imminente.

Secondo Radio Marca Vitoria, Baldwin e il Baskonia potrebbero addirittura trattare una risoluzione in questi giorni, anche se per Eurohoops è ancora prematuro parlarne. Per ora quindi l’americano sembra destinato a restare ai baschi, almeno nel breve periodo. Poi, chissà.

No nos gusta contarlo en este momento y después de una derrota, pero entre torrezno y torrezno hemos sabido que Baskonia y Baldwin trabajan en una posible desvinculación del jugador. Parece que las dos partes están por la labor. Si hay más novedades os las contamos en KIROLEROS — KIROLEROS.com 101.6fm (@kiroleros) October 3, 2021

Nella scorsa stagione al Bayern, Baldwin IV ha mantenuto 15.3 punti e 4.0 assist di media in Eurolega, trascinando i bavaresi ai Playoff.