Un ex giocatore NBA è stato arrestato per aver falsificato i risultati di un tampone anti-Covid

In NBA ci sono alcuni “No Vax” che non intendono vaccinarsi contro il Covid-19, ma fuori da essa la situazione è anche peggiore. Negli USA in generale la percentuale di vaccinati completi è al 56%, molto inferiore al 95% di giocatori NBA che si sono finora sottoposti alla dose. Sebbene abbia giocato nella Lega, al momento Lazar Hayward Jr rientra nella seconda categoria, non è vaccinato e nelle scorse ore si è fatto addirittura arrestare per aver falsificato i risultati di un test anti-Covid.

Il 34enne e la sua fidanzata, Raven Randle, sono entrambi stati fermati alle Hawaii, dove erano giunti via aerea proprio falsificando il risultato del tampone. Le autorità, dopo averli arrestati, li hanno messi su un volo di ritorno per Los Angeles, dove verranno processati a data da destinarsi. Hayward Jr e la ragazza hanno preferito falsificare il test, piuttosto che farlo gratuitamente e rischiare di risultare positivi. Senza test, sarebbero comunque stati costretti ad un periodo di quarantena, evitabile solo con un risultato negativo del tampone.

Lazar Hayward Jr è stato 30° chiamata assoluta al Draft 2010. In NBA ha giocato 72 partite tra Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, segnando 2.9 punti di media e raggiungendo le Finals nel 2012. Dopo la NBA per lui tanta G-League e un’ultima esperienza, risalente però al 2017, in Venezuela.