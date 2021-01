Walkup pesca la giocata vincente per lo Zalgiris, l’Olympiacos inciampa nel finale a Kaunas

Zalgiris Kaunas – Olympiacos Pireo 81-79

(26-20; 19-24; 18-16; )

La gara inizia bene per i padroni di casa, che sulla spinta di Grigonis, indirizzano subito il punteggio (10-3), con l’Olympiacos che prova a rispondere con le iniziative dei singoli (in particolare con Harrison e Sloukas) e riesce a tenere botta per gran parte della frazione. I baltici dimostrano grande versatilità ed efficienza e dalla panchina esce Jokubaitis che spezza il botta e risposta con 5 punti personali, che lanciano lo Zalgiris verso il 26-20 che chiude la prima frazione. Le triple in avvio di seconda frazione tengono lo Zalgiris ancora padrone della partita, ma gli uomini di Bartzokas restano ancora in corsa: in particolare, è Vezenkov a spingere la formazione ellenica, guidando il parziale di 8-0 (con il supporto di Livio Jean-Charles), che dà agli ospiti il primo punto a favore (36-37). Ora la gara è in perfetto equilibrio, con il botta e risposta che prosegue fino al 45-44 prima della pausa lunga.

Al rientro in campo, è sempre testa a testa tra le due compagini, anche se cambiano i protagonisti: mentre Printezis prova a guidare l’attacco biancorosso, esplode Lauvergne tra le fila baltiche, con il centro francese che martella il canestro avversario con le conclusioni in avvicinamento e riporta lo Zalgiris a +7 (61-54). Tocca ancora a Sloukas ergersi primo realizzatore per non perdere il filo della gara e prima dell’ultimo atto il punteggio recita 63-60. McKissic riporta i conti subito in parità, in una prima parte di periodo dove la pressione sale e diventa difficile prendersi le responsabilità del momento: è il momento di Spanoulis che inventa due triple e lancia il 9-2 con cui l’Olympiacos indirizza la gara a proprio favore (72-79). Nel momento più importante, i lituani reagiscono dopo un attimo di smarrimento e si riavvicinano con la tripla pesante di Milaknis; gli ellenici non chiudono i giochi e prima Lauvergne pareggia a quota 79 e poi Walkup pesca la giocata della partita, rubando palla a Sloukas e appoggiando al vetro l’81-79 con 0.8” sul cronometro. Grigonis infrange l’ultima speranza ospite e lo Zalgiris si aggiudica il match.

ZALGIRIS: Lauvergne 21, Milaknis 11, Rubit 10

OLYMPIACOS: Sloukas 16, Printezis 16, Vezenkov 11

Classe ’92 di Brescia, laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna, specializzatosi in Scienze dello Sport presso l’Università di Urbino.

Appassionato di tutto il movimento cestistico italiano e internazionale professionistico e giovanile.

Collaboratore per BasketUniverso da Ottobre 2014