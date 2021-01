Washington Wizards, la panchina di Scott Brooks traballa

Il pessimo avvio di stagione degli Washington Wizards avrebbe reso bollente la panchina di Scott Brooks, secondo diverse voci che starebbero circolando fra gli addetti ai lavori NBA.

Ancora nessuno si sbilancia parlando di possibile esonero però è appurato che la dirigenza degli Wizards si aspetta un veloce cambio di rotta, altrimenti si ritroverà costretta a prendere provvedimenti. La panchina di Brooks è caldissima ma non si parla ancora di eventuali sostituti all’orizzonte. Certo che dopo aver perso per il resto della stagione Thomas Bryant, uno dei migliori finora e con l’infortunio di Russell Westbrook non sarà facile dare la svolta richiesta dalla proprietà.

