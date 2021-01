Kyrie Irving continua a rimanere out anche in vista della partita contro i Nuggets

Domani i Brooklyn Nets affronteranno i Denver Nuggets, ma per la quarta partita consecutiva dovranno scendere in campo senza Kyrie Irving. Il playmaker è out per “ragioni personali” e intorno a lui c’è grande mistero, visto che nessuno sembra sapere il reale motivo della sua assenza.

Nelle scorse ore, Kevin Durant aveva parlato del comportamento di Irving senza però dare grandi indizi, ammesso che lui sappia qualcosa. I Nets hanno perso 4 delle ultime 6 partite e sicuramente l’assenza di Irving sta pesando in questi ultimi giorni.

Kyrie Irving (personal reasons) is out tomorrow vs Denver, Nets say. — Ian Begley (@IanBegley) January 11, 2021

