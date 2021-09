Il ritiro della maglia di Dirk Nowitzki è molto vicino secondo Mark Cuban

Dirk Nowitzki è il più grande giocatore della storia dei Dallas Mavericks. Non si può contestare questo fatto. Questo è esattamente il motivo per cui Mark Cuban e il resto dell’organizzazione dei Mavs intendono fornire alla leggenda Dirk Nowitzki il massimo onore ritirando la sua maglia. A quanto pare, questa importante occasione potrebbe arrivare prima piuttosto che dopo.

Secondo Cuban, i Mavs stanno valutando la possibilità di ritirare la maglia numero 41 di Dirk quest’anno, come riportato dal Dallas Morning News:

Mark Cuban on @theeagledallas said Dirk's jersey retirement is "potentially happening this year."

"That's going to be up to Dirk because Dirk travels a lot these days."

Said Dirk has approved initial prototype of his statue, but Cuban wants to wait until there's more to show.

— Callie Caplan (@CallieCaplan) September 23, 2021