WithU Bergamo Basket: Vincenzo Galluzzo nominato nuovo presidente

La Withu Bergamo annuncia il suo nuovo Presidente: si tratta di Vincenzo Galluzzo, già Presidente di Virtus Isola-Bergamo e Responsabile del Progetto giovanile “BG Giovani”.

Galluzzo succede alla presidenza della società giallonera a Massimo Lentsch, che lascia il ruolo che ricopriva dal 2014. A Lentsch va il ringraziamento per quanto fatto nei sette anni e mezzo all’interno della società.

Le dimissioni di Lentsch si inseriscono all’interno del percorso di forte rinnovamento della BB14 che aveva visto l’ingresso di nuovi soci con il relativo cambiamento dell’assetto societario. La BB14 continua quindi il percorso con una visione a lungo termine ed un progetto che coinvolge la prima squadra e punta sulla valorizzazione dei giovani. Obiettivi in piena sintonia di tutto il management nella creazione di un sistema che si autoalimenti e possa essere di riferimento per la Bergamo che ha voglia di fare, vuole crescere, collaborare, creare opportunità e contatti, un vero e proprio network per una nuova linfa.

Le prime parole di Galluzzo come nuovo Presidente della Withu Bergamo: “Sono lusingato della scelta del nuovo CdA nel volermi nominare nuovo presidente di Bergamo Basket ed essendo stato eletto sabato 23/01 Udine è stata la mia prima partita da presidente. La scelta è stata fatta non solo guardando alle competenze extra basket, ma anche a quella che è la mia esperienza nel mondo del basket fino ad oggi: dapprima per 12 anni come dirigente e presidente a Gorle (C/Silver), poi a Torre Boldone come General Manager (D e C/Silver), successivamente come presidente di Virtus Isola-Bergamo e responsabile del progetto giovanile Bergamo Giovani. Sono orgoglioso di far parte di un CdA composto da persone innanzitutto con un alto profilo professionale e personale, poi con una grande volontà di fare e passione, volontà e passione che tutti vogliamo mettere al servizio della BB14 per renderla una società solida non tralasciando nessun aspetto societario; come noi siamo sicuri che anche tutto lo staff tecnico, la squadra, i soci, gli sponsor/partner e tutti i nostri collaboratori – a cui teniamo molto – daranno ancora di più per far crescere tutti insieme la società, dobbiamo essere fieri di quello che siamo oggi ma dobbiamo guardare avanti e crescere ancora per un futuro migliore. Come ho sempre fatto in ogni incarico professionale o sportivo che fosse, insieme agli amici del CdA, darò e daremo il massimo cercando sempre il meglio per BB14. Per quanto riguarda l’aspetto squadra siamo attivi quotidianamente sul mercato, attraverso il GM Gianluca Petronio, e stiamo valutando la soluzione migliore: la volontà è di avere in tempi rapidissimi almeno un rinforzo.”

Matteo Ballarin, azionista di maggioranza relativa commenta: “Continuiamo a lavorare, il progetto è importante e ha una direzione molto chiara che continuiamo a seguire. Il team è unito più che mai e l’obiettivo è chiaro, vogliamo riaccendere questa società e creare nuove occasioni, sia per i tifosi ma anche per la città di Bergamo”.

Contestualmente si ricompone il Consiglio di Amministrazione: Galluzzo ricopre la carica di Presidente della Withu Bergamo e del Cda, così come Claudio Zanese conferma il proprio ruolo di Vice-Presidente. I quattro consiglieri sono Matteo Ballarin, Massimiliano Erotavo, Marco Spadaccini e Marco Ghidotti. Ad essi vengono affidate le deleghe per i rapporti con gli Sponsor, in capo a Massimiliano Erotavo, e per quanto riguarda la parte amministrativa, dove Marco Spadaccini e Marco Ghidotti saranno i referenti all’interno del CdA.

Fonte: ufficio stampa WithU Bergamo Basket

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Bergamo. Pianista e compositore, grande appassionato di pallacanestro.