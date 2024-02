Coppa Italia 2024, le pagelle di EA7 Milano-Trento: voti altissimi per l’Olimpia!

Non c’è partita nel primo quarto di finale che vede trionfare l’Olimpia EA7 Milano sull’Aquila Trento con il punteggio di 80-57 (qui il recap del match). Sugli scudi per l’EA7 un più che positivo Voigtmann, ben supportato da Shavon Shields. Difficile trovare una prestazione positiva tra le fila di coach Galbiati. Di seguito le nostre pagelle dell’incontro.

EA7 OLIMPIA MILANO

BORTOLANI 5: non incide nei primi minuti concessi da coach Messina quando la partita era ancora in equilibrio, non vede più il campo fino al garbage time finale.

TONUT 5.5: anche per l’ex Venezia il minutaggio si alza nel finale dove trova qualche punticino da mettere in cascina.

MELLI 6.5: un pilastro, in difesa regola il traffico alla perfezione, cattura anche 7 rimbalzi a cui si aggiungono 4 assist.

NAPIER 6.5: inizio in sordina con qualche errore di troppo al tiro, si sblocca dalla linea della carità per poi carburare insieme a tutti i compagni.

RICCI 7-: è l’uomo che da la scossa, Messina lo getta nella mischia con l’obiettivo di colpire alle costole Trento con il “quintettone” formato proprio dall’ex Virtus, Melli, Voigtmann, Shields e Napier. Il colpo va a segno e Ricci è fondamentale in questo parziale. Per lui 6 rimbalzi e 5 punti in 13 minuti.

FLACCADORI 5.5: continua il momento non troppo brillante per il bergamasco, non è la sua serata.

HALL 6.5: anche per il n°22 inizio a rilento, cresce di colpi nel secondo e terzo quarto, importante soprattutto in difesa.

CARUSO SV: 5 minuti nel finale.

SHIELDS 7: 14 punti e 20 di valutazione per l’americano/danese dell’EA7, un tabù per la difesa bianconera.

MIROTIC 6: Milano non ha nemmeno bisogno di lui questa sera, sparacchia un po’ al tiro (1/5), presente a rimbalzo (6) e in difesa.

HINES 6: utilizzato praticamente solo nel primo tempo a partita ancora in gioco, l’andamento della partita gli permette di riposare a dovere.

VOIGTMANN 7.5: il migliore dei suoi, forse anche più di Shields per qualità e peso specifico delle giocate soprattutto nel primo tempo. I lunghi di Trento non riescono mai a trovargli delle contromisure.

MESSINA 7: l’Olimpia parte alla grande questa Coppa Italia, importante per gli uomini di Messina iniziare forte e risparmiare energie in vista della semifinale. Ottima la difesa dei biancorossi, da vera Eurolega.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

HUBB 5: si sblocca da oltre l’arco solo nei minuti finali con 3 triple filate, per lui 12 punti ma 4 su 13 al tiro.

ALVITI 6: mette paura ai suoi ex compagni nei frangenti iniziali con tre canestri da oltre l’arco in fila, scompare nel corso del match.

NIANG 6.5: il classe 2004 ha l’opportunità di assaggiare un palcoscenico importante, anche sul -30 questi sono minuti che fanno le ossa, il n°7 della Dolomiti Energia dimostra di avere voglia e carattere, ottima impressione!

CONTI SV

FORRAY 6: il capitano dei bianconeri è l’ultimo a mollare, come sempre, comunque la sua voglia di combattere non basta contro questa Olimpia.

COOKE 5: soffre enormemente lo strapotere fisico dei lunghi milanesi, lancia uno squillo con una schiacciata al volo solo nel finale.

UDOM 4.5: mai della partita, 0 punti in 9 minuti.

BILIGHA 5: altro ex di giornata, come Cooke non ci capisce molto contro Melli e Voigtmann.

GRAZULIS 5: l’uomo più importante per Trento stecca, la difesa Olimpia è perfetta contro il lettone.

MOONEY 5.5: qualche giocata di energia, soprattutto in difesa, ma non basta.

BALDWIN 5: 6 punti in 29 minuti con 7 rimbalzi e 3 assist, poco da dire sulla sua prestazione.

GALBIATI 5: contro l’EA7 di questa sera i suoi potevano gran poco, certo, il 9/29 al tiro da fuori non ha aiutato.