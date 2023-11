C’è solo una squadra biancorossa a Belgrado, ed è l’Olimpia Milano: l’EA7 demolisce la Stella Rossa

Foto: Olimpia Milano Twitter

Milano parte con il solito quintetto formato da Lo, Shields, Mirotic, Voigtmann e Melli, i padroni di casa rispondono con Teodosic in cabina di regia, supportato da Mitrovic, Giedraitis, Davidovac e Bolomboy. Ritmi forsennati nei primi frangenti della gara, il pick&roll dei padroni di casa funziona alla perfezione sull’asse Teodosic-Davidovac, con Mirotic sempre coinvolto e con la difesa dell’Olimpia sempre un giro in ritardo. Ma nonostante i 7 punti consecutivi del lungo serbo, i milanesi rimangono in scia grazie all’apporto di Melli e, soprattutto, di Lo, autore di 8 punti nei primi 10 minuti di gioco. Sono le palle perse e i viaggi dalla lunetta dei serbi a dare problemi all’EA7, le perse in particolare sono ben 6 nel primo parziale. Nonostante ciò, si va al primo mini riposo sul 20-19 per Milano.

Tonut e Bortolani realizzano da oltre l’arco, è mini parziale Olimpia per il 26-21, e coach Sfairopoulos è costretto al primo timeout di serata. I padroni di casa provano a reagire con l’ingresso in campo di Napier, che subito regala un cioccolatino a Giedraitis per la prima bomba dei serbi, ma sono ancora gli ospiti a condurre e tenere il pallino del gioco, seppur senza il contributo realizzativo dei suoi migliori (Mirotic e Shields). La Stella Rossa non segna mai da oltre l’arco, l’EA7 prova ad approfittarne e a metà secondo periodo si ritrova ancora avanti di 6 lunghezze sul 32-26. Lo continua a fare grandi cose, tocca 15 punti, ma l’Olimpia non riesce a scappare e in men che non si dica la Stella Rossa è ancora a contatto dopo una tripla fortunosa di Nedovic e un appoggio di Davidovac (37-34). La rimonta dei padroni di casa è completata, e con una tripla allo scadere la Stella Rossa è pure avanti sul 39-38 a fine secondo periodo.

Continua il parziale dei serbi, due triple consecutive di Davidovac e +6 Stella Rossa sul 47-41, questa volta è Messina a dover fermare la gara con il minuto di sospensione. L’Olimpia esce benissimo dal timeout, guidata da colui che non si era visto nel primo tempo: Nikola Mirotic. L’ex Barça mette subito 5 punti consecutivi ma, soprattutto, si fa vedere in difesa sporcando palloni e buttandosi per terra. Sono proprio lui e uno straordinario Lo (20 punti) a guidare l’Olimpia sul 53-47 con 4:14 da giocare nel terzo periodo. Ancora Lo a dipingere pallacanestro, questa volta per la tripla di Melli, e poi ancora Mirotic, che spara dall’angolo senza coscienza per il 61-51 Milano. All’ultimo mini riposo sono i meneghini a condurre sul 63-56.

Si accende la partita, si alza l’intensità, salgono in cattedra i campioni: Lo continua a martellare il canestro, dall’altra parte rispondono Nedovic e Dos Santos, ma è a metà del terzo quarto che piazza uno squillo Shavon Shields, con due triple consecutive per un nuovo allungo milanese (75-65) con 4:40 da giocare. SESTA tripla per Maodo Lo, seguito a ruota ancora da Shields: è basket champagne per l’Olimpia, che non si ferma più e scappa via negli ultimi minuti, la Stark Arena targata Stella Rossa è sbancata, l’EA7 vince 91-73.

STELLA ROSSA: Lazarevic 0, Teodosic 8, Davidovac 18, Mitrovic 11, Napier 0, Tobey 0, Bolomboy 4, Ilic NE, Nedovic 16, Giedraitis 7, Dos Santos 5

OLIMPIA MILANO: Lo 32, Poythress 7, Bortolani 8, Tonut 6, Melli 11, Kamagate 0, Ricci 0, Hall 0, Shields 19, Mirotic 8, Hines 0, Voigtmann 2