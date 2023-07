Draymond Green rivela il suo compagno di squadra “più professionale”… e non è Steph Curry

Draymond Green è in NBA ormai da un po’ di tempo. È un dato di fatto, all’età di 33 anni, l’accordo quadriennale da 100 milioni di dollari che ha recentemente firmato con i Golden State Warriors sarà probabilmente l’ultimo grande contratto della sua carriera.

Durante il suo mandato ha avuto l’opportunità di giocare con alcuni dei migliori giocatori che questo gioco abbia mai visto. Ha anche avuto la possibilità di essere compagno di squadra di alcuni giocatori che non sono esattamente sulla strada verso l’Hall of Fame. Un giocatore, in particolare, si distingue per Green come uno dei compagni di squadra più straordinari che abbia mai avuto, e non è Steph Curry o Klay Thompson. E nemmeno Kevin Durant.

In una recente apparizione su Podcast P con Paul George presentato da Wave Sports + Entertainment, Draymond Green ha parlato di Kevon Looney. Il 27enne non è affatto uno dei più grandi di tutti i tempi, ma è sicuramente uno dei migliori compagni di squadra che Green abbia mai avuto:

“Penso che il miglior complimento che posso fargli è che è la persona e il giocatore più professionale con cui abbia mai lavorato. Mai una volta in ritardo. Non dà mai la possibilità a nessuno di arrabbiarsi e lamentarsi con lui. Non si lamenta di niente. Fa il suo lavoro e anche qualcosa di più. Davvero un gran professionista!”.

