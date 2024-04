Yuta Watanabe lascia l’NBA e torna a giocare in Giappone: i motivi sono seri!

Lo swingman dei Memphis Grizzlies, Yuta Watanabe, ha dichiarato venerdì che la prossima stagione giocherà nel suo Giappone.

Il 29enne ha rivelato il piano in una Instagram Live dopo che i Grizzlies hanno mancato i playoff nella sua sesta stagione NBA, il periodo più lungo per un giocatore giapponese nel massimo campionato mondiale.

La stella della nazionale maschile, che quest’estate parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, ha dichiarato che il passaggio a una franchigia ancora senza nome della B-League giapponese è nato dal desiderio di giocare di più e di divertirsi di più.

“Voglio solo giocare a basket. Voglio entrare in campo e fare quello che faccio in allenamento. Ho faticato per più di 20 anni, ma ora spero di poter giocare a basket nel modo in cui mi piace”.

Watanabe ha giocato solo cinque partite nel suo secondo periodo con i Grizzlies dopo uno scambio a metà stagione a febbraio con i Phoenix Suns. Sebbene gli infortuni abbiano contribuito alla sua permanenza a bordo campo, Watanabe ha anche rivelato di aver saltato una serie di partite per motivi di salute mentale. Speriamo che Yuta Watanabe possa riprendersi e giocare al meglio in Giappone.

