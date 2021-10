18 ex giocatori sono stati arrestati per aver truffato l’assicurazione NBA

È un viaggio nostalgico tra nomi che da anni non calcano più i parquet NBA, ma causato da circostanze assai sfavorevoli. Nelle scorse ore 18 ex giocatori NBA sono stati arrestati con l’accusa di aver truffato l’Health and Welfare Benefit Plan della Lega per una somma che si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di dollari. Si tratta di un programma che garantisce ai giocatori, anche dopo la fine della loro carriera, di avere copertura sanitaria.

I giocatori arrestati sono i seguenti: Terrence Williams, Alan Anderson, Anthony “Tony” Allen, Desiree Allen, Shannon Brown, William “Will” Bynum, Glen “Big Baby” Davis, Chris Douglas-Roberts, Melvin Ely, Jamario Moon, Darius Miles, Milton Palacio, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Sebastian Telfair, Charles Watson Jr, Antoine Wright e Anthony “Tony” Wroten.

Tra di essi, Telfair è già sotto processo per possesso illegale di armi. Nel 2019 l’ex giocatore era stato condannato a tre anni e mezzo di carcere, ma il processo è ora in fase di appello.

Former NBA players indicted today on charges to commit health care fraud and wire fraud … pic.twitter.com/9z34IyB5ND — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) October 7, 2021