2/2/22 in NBA: i curiosissimi numeri di Desmond Bane e Isaiah Jackson

Il 2/2/22 non può essere una data qualunque, per nessuno, e nemmeno per l’NBA. Per gli amanti della cabala vi proponiamo un paio di statistiche davvero curiose legate a due giocatori: Desmond Bane e Isaiah Jackson.

Partiamo dal giocatore dei Memphis Grizzlies, che indossa la maglia numero 22. E questo è il primo dato, poco rilevante però perché in tantissimi indossano il 22 nel mondo dello sport.

La curiosità sta nelle sue statistiche a fine match:

22,2% dal campo (4/18)

2 assist

2 rubate

2 stoppate

2 palle perse

2 PF

Desmond Bane tonight (2/2/22): 22.2 FG% (4/18)

2 AST

2 STL

2 BLK

2 TO

2 PF Oh, and he wears No. 22 🤯 pic.twitter.com/WButhUs32A — Bleacher Report (@BleacherReport) February 3, 2022

Sarebbe interessante capire se veramente si è impegnato per fare questi numeri oppure si è trattato di un’incredibile casualità. Speriamo la seconda per Memphis perché le percentuali dal campo, cioè 4 su 18, sono davvero molto basse.

La situazione di Isaiah Jackson è un po’ diversa. Il giocatore degli Indiana Pacers è stato in campo pochissimo, letteralmente 22 secondi, a causa di un infortunio. Eccoci con il 2 o il 22. Lui fu scelto con la chiamata numero 22 l’estate scorsa dai gialloblu e quella di questa notte era la 2a volta che partiva in quintetto in NBA nella sua carriera. Questo 2 per l’NBA è un po’ più tirato per i capelli rispetto al precedente però era comunque giusto inserirlo.

Leggi anche: Lance Stephenson giocherà fino a fine anno con gli Indiana Pacers