Quando Kevin Garnett è stato quasi scambiato agli Warriors

Il 31 luglio 2007 i Minnesota Timberwolves hanno mandato la superstar Kevin Garnett ai Boston Celtics in uno scambio che ha scosso l’NBA. Ma, secondo l’ex NBA, Mitch Richmond, Kevin Garnett stava per finire ai Golden State Warriors.

Intervenuto nell’ultima edizione del podcast “All The Smoke” con Matt Barnes e Stephen Jackson, Richmond ha spiegato come KG sia quasi passato agli Warriors:

“Era così reale. Lasciate che vi dica una cosa, credo che sia stata la rovina di tutto perché avevamo KG e KG voleva venire agli Warriors. E noi ci siamo detti: ‘È tutto quello che ci serve’. Vogliamo tenere il nucleo dei nostri ragazzi e ricordo che ne parlammo e loro dissero: ‘No, non possiamo farlo’. Era il giorno del draft, la nostra scelta stava per arrivare e me lo ricordo.

Era come se l’avessimo tra le mani e credo che in quel momento fossero preoccupati per la situazione contrattuale, o per il fatto che avrebbero dovuto sborsare un po’ di soldi in più, ma noi abbiamo detto: ‘Ascoltate, possiamo recuperarli. Se prendiamo KG, puoi impostare le vendite dei biglietti e dire ‘Ehi, cinque anni dopo’, capisci cosa intendo. È stata una scelta difficile e allora è andato a Boston”.

I Golden State Warriors all’epoca erano guidati dagli ex giocatori Chris Mullin e Richmond nel front office. Nel 2007 Garnett si sarebbe unito a una squadra formata da Baron Davis, Stephen Jackson, Matt Barnes e Al Harrington.

Leggi anche: Italbasket, i 12 che Pozzecco dovrebbe portare al Pre-Olimpico secondo noi VOL. 2